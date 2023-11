Republikanie chcą pomóc Izraelowi, ale nie Ukrainie

Z jednej strony wsparcie dla Izraela, z drugiej - cięcia wydatków krajowych. To pomysł Republikanów na ustawę, która zakłada pomoc wojskową dla Izraela w wysokości 14,3 mld dolarów. Jednocześnie nowe prawo nie zapewni żadnych pieniędzy Ukrainie, co idzie w poprzek wysiłkom prezydenta Joe Bidena - informuje "New York Times".

Ustawa przeszła stosunkiem głosów 226 do 196. Jak pisze amerykański dziennik, "to rzadkość w przypadku pakietu pomocy dla Izraela, który normalnie cieszyłby się szerokim poparciem dwupartyjnym".

Niemal wszyscy Demokraci sprzeciwili się ustawie, przedstawionej przez nowo wybranego republikańskiego spikera (przewodniczącego) Mike'a Johnsona. Nowe prawo znacząco ograniczyłoby plan prezydenta Bidena, który zakłada wzmocnienie wysiłków administracji federalnej w zakresie ściągania podatków.

Senat przyjdzie prezydentowi Bidenowi z odsieczą

Zapowiada się ciekawe starcie w Senacie USA, gdzie członkowie obu partii opowiadają się za ustawą, która obejmowałaby pomoc i dla Izraela, ale też Ukrainy czy Tajwanu, bez cięć Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (IRS).

Biden opowiadał się za pakietem na poziomie 105 miliardów dolarów. Biały Dom zapowiedział we wtorek, że zawetuje ustawę Izby Reprezentantów.

Demokratyczny senator Chuck Schumer z Nowego Jorku i lider senackiej większości, powiedział w przemówieniu przed czwartkowym głosowaniem w Izbie Reprezentantów, że Senat w ogóle nie zajmie się propozycją przyjętą przez Izbę Reprezentantów. Zamiast tego przygotuje własną ustawę, popieraną przez obie partie, zawierającą pomoc dla Izraela i Ukrainy oraz pomoc humanitarną dla Strefy Gazy.

Jak pisze "New York Times", Senat mógłby próbować narzucić Izbie swoją wersję ustawy. "Wynikający z tego spór mógłby ciągnąć się tygodniami, opóźniając pomoc" - czytamy w "NYT".

Wciąż zastanawia mnie, że kiedy świat jest w kryzysie i musimy pomóc Izraelowi w walce z Hamasem, Partia Republikańska uznała, że dobrym pomysłem jest powiązanie pomocy dla Izraela z propozycją twardej prawicy, która zwiększy deficyt [instytucji federalnych] i jest całkowicie, całkowicie partyjna" - powiedział cytowany przez "NYT" Schumer.