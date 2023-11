Wulkan Popocatepetl w Puebla w Meksyku doświadczył "aktywności wybuchowej”, a z krateru unosił się popiół i gazy wulkaniczne. W sobotę rano chmura pyłu wulkanicznego osiągnęła wysokość około 20 000 stóp.

Wulkan Popocatepetl straszy

Wulkan ten jest aktywny i odnotowano tam wiele erupcji w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. W ciągu ostatnich kilku lat, wulkan ten wykazywał wzmożoną aktywność, a naukowcy ostrzegają przed możliwością kolejnych erupcji.

Czynny stratowulkan

Popocatépetl, znany również jako El Popo lub Don Goyo, to czynny stratowulkan w Meksyku, na Wyżynie Meksykańskiej, w Kordylierze Wulkanicznej. Wulkan ten ma wysokość 5452 m n.p.m. Nazwa Popocatépetl wywodzi się z języka Azteków i oznacza "dymiącą górę”, co odnosi się do gęstych chmur dymu wydobywających się z krateru przed erupcjami i w czasie wzmożonej aktywności. Popocatépetl jest drugim pod względem wysokości szczytem Meksyku, po stratowulkanie Pico de Orizaba (5610 m n.p.m.).