Na wschodzie straty Rosjan pod względem zabitych są w przybliżeniu ośmiokrotnie wyższe od strat ukraińskich sił obrony. Mimo to rosyjscy okupanci stawiają na zasoby ludzkie. W odróżnieniu od wroga ukraińskie siły obrony starają się osiągać sukcesy poprzez udane działania taktyczne, dokładne ostrzały z użyciem artylerii, dronów uderzeniowych i broni strzeleckiej – powiadomił na Telegramie.

Sukcesy Ukrainy

Według generała tylko w listopadzie Ukraińcy zlikwidowali około 11 tysięcy żołnierzy strony przeciwnej i ponad 1100 jednostek sprzętu - około 130 czołgów i 260 jednostek artylerii oraz moździerzy różnego kalibru.

Syrski poinformował ponadto, że Rosjanie kontynuują działania ofensywne na odcinku kupiańskim, łymańskim oraz bachmuckim.

Gen. Syrski: Rosja ponosi straty

W celu stworzenia warunków do zablokowania Kupiańska (w obwodzie charkowskim) przeciwnik dąży do zajęcia z użyciem siły swoich oddziałów szturmowych miejscowości Syńkiwka. Jednocześnie ponosi znaczne straty w sile żywej. W związku z tym zaczął przerzucanie do tego rejonu oddziałów szturmowych, które dotąd znajdowały się w rezerwie – oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych.