Dla nas idea negocjacji nie jest istotna – powiedział w środę Dmitrij Pieskow, według rosyjskich serwisów informacyjnych, które cytuje Bloomberg. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że nie ma podstaw do tych rozmów - dodał.

Putin nieugięty

Putin, który zdecydował o rozpoczęciu niesprowokowanej agresji w lutym 2022 roku, jest nieugięty w dążeniu do swoich celów militarnych. Te cele obejmują zobowiązanie Ukrainy do demilitaryzacji i utrzymanie jej statusu neutralnego, co uniemożliwi jej dołączenie do NATO - przypomina Bloomberg.

Kiedy osiągniemy nasze cele, zapanuje pokój – powiedział w zeszłym tygodniu Putin. Strony mogą albo dojść do porozumienia, albo rozwiązać je siłą. Do tego będziemy dążyć - mówił.

Walki w dużej mierze utknęły w martwym punkcie

Pewność siebie Kremla wzrosła w kontekście politycznych podziałów w USA i Unii Europejskiej dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Ukraina przekazała swojemu rządowi w Kijowie pomoc o wartości ponad 110 miliardów dolarów. Mimo to, długo oczekiwana kontrofensywa Ukrainy nie zdołała usunąć rosyjskich sił okupacyjnych z wschodnich i południowych regionów kraju. Z nadejściem zimy, walki na linii frontu w dużej mierze utknęły w martwym punkcie - poinformował Bloomberg.