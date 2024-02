Olaf Scholz, niemiecki kanclerz, w poniedziałek oświadczył, że nie dostarczy rakiet Taurus, berlińskiego odpowiednika pocisków Storm Shadow, ponieważ wymagałoby to żołnierzy pomagających w terenie. W swoim stanowisku powołał się na podejście Wielkiej Brytanii i Francji, które używają własnych systemów. Scholz argumentował, że podążanie za Wielką Brytanią uczyniłoby Niemcy "uczestnikiem wojny".

Scholz rozpętał burzę

Tobias Ellwood, były przewodniczący komisji obrony Commons, powiedział: Jest to rażące nadużycie wywiadu celowo zaprojektowane, aby odwrócić uwagę od niechęci Niemiec do uzbrojenia Ukrainy we własny system rakietowy dalekiego zasięgu. Bez wątpienia zostanie to wykorzystane przez Rosję, by piąć się w górę po ruchomych schodach.

Oświadczenie kanclerz w sprawie rzekomego zaangażowania Francji i Wielkiej Brytanii w obsługę pocisków manewrujących dalekiego zasięgu używanych na Ukrainie jest całkowicie nieodpowiedzialne - powiedział Norbert Rottgen, starszy poseł z byłej partii rządzącej Angeli Merkel, CDU.

Spekulacje pana Scholza na temat roli brytyjskich wojsk na Ukrainie zwiększyły obawy o bezpieczeństwo dyplomatów i innego personelu stacjonującego w tym kraju, poinformowały źródła obronne "The Telegraph". Zwiększyło to również zagrożenie potencjalnymi rosyjskimi operacjami wywiadowczymi na brytyjskiej ziemi, dodały źródła.

Wykorzystanie przez Ukrainę Storm Shadow i jego procesy celowania są sprawą sił zbrojnych Ukrainy - powiedział rzecznik sił zbrojnych Ukrainy "The Telegraph". Wielka Brytania, wraz z innymi sojusznikami, dostarcza Ukrainie szereg sprzętu, aby pomóc jej przeciwdziałać nielegalnej i niesprowokowanej agresji Rosji - dodał.

"Scholz jest absolutnie przerażony"

Stało się bardzo jasne, że powodem, dla którego nie jest on zwolennikiem dostarczenia Taurusa, jest to, że zasadniczo nie ufa Ukraińcom, że użyją tych pocisków w sposób, który nie będzie sprzeczny z tym, co postrzega jako interesy Niemiec - powiedział "The Telegraph" Fabian Hoffman, doktorant w Oslo Nuclear Project. Scholz jest absolutnie przerażony, że którykolwiek z tych pocisków Taurus mógłby zostać użyty w ataku na politycznie wrażliwy cel, czy to na Ukrainie, czy w Rosji - dodał.