Policja w Doebeln zwiększyła liczbę funkcjonariuszy poszukujących zaginionej 9-letniej dziewczynki. Pochodząca z Ukrainy Walerija wyszła z domu w poniedziałek ok. 6.50 rano. Jak co dzień szła do szkoły, ale tym razem nie dotarła na miejsce. Jak donosi gazeta "Bild", niemiecka policja skontaktowała się także z policją w Polsce i Czechach.