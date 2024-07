Oficjalnie wszelkie zebrane dane wywiadowcze są wysyłane jedynie do krajów NATO, ale wszyscy wiedzą, że niektóre z tych krajów szybko dzielą się informacjami z Ukrainą, umożliwiając im odparcie nadchodzących ataków. Dane zachodniego wywiadudają Ukrainie możliwość nieco szybszej reakcji– powiedział brytyjskiemu dziennikowi Defense Journal były oficer RAF, pragnący zachować anonimowość.

Ponieważ wojna Rosji w Ukrainie w dalszym ciągu zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Europie, nie może być wątpliwości co do determinacji NATO w ochronie i obronie każdego centymetra terytorium Sojuszu – powiedziała rzeczniczka NATO Oana Lungescu podczas podobnej misji w zeszłym roku. Nasz system AWACS może wykrywać samoloty oddalone o setki kilometrów, co czyni je kluczowe dla postawy odstraszania i obrony NATO – dodała.

W odpowiedzi na wojnę Rosji na Ukrainie NATO zwiększyło swoją obecność powietrzną w Europie Wschodniej dzięki dodatkowym myśliwcom, samolotom obserwacyjnym i tankowcom. Od lutego 2022 r. NATO AWACS prowadzi regularne patrole nad Europą Wschodnią i regionem Morza Bałtyckiego w celu śledzenia rosyjskich samolotów bojowych w pobliżu granic NATO.

System AWACS. Jak działa

AWACS to Powietrzny System Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania (ang. Airborne Early Warning And Control System – przyp. red.). Wykonuje swoje zadania od 1982 roku, kiedy siły NATO Airborne Early Warning & Control Force (NAEW&CF) osiągnęły gotowość bojową. Głównym zadaniem AWACS-a jest rozpoznawanie oraz kontrola przestrzeni powietrznej, wykrywanie obiektów nawodnych i powietrznych oraz źródeł promieniowania elektromagnetycznego