"Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji" – napisał Johnson na platformie X.

"W tym bezprecedensowym momencie w historii Ameryki musimy mieć jasność co do tego, co się właśnie wydarzyło. Partia Demokratyczna zmusiła kandydata Demokratów do wycofania się z głosowania nieco ponad 100 dni przed wyborami" napisał Mike Johnson.

Jego zdaniem perspektywy partii nie są lepsze teraz, gdy wiceprezydent Kamala Harris "jest współwłaścicielką katastrofalnych niepowodzeń politycznych administracji Bidena". Lider Republikanów napisał, że Kamala Harris jest "wspólnikiem Bidena" nie tylko "w niszczeniu amerykańskiej suwerenności, bezpieczeństwa i dobrobytu, ale także w największym politycznym tuszowaniu w historii Stanów Zjednoczonych" ponieważ od dawna "wiedziała o jego niezdolności do służby".