"Oszust Joe nie nadawał się na kandydata i z pewnością nie nadaje się do sprawowania swoich funkcji" – stwierdził kandydat Partii Republikańskiej w swojej sieci Truth Social.

Trump napisał również, że pokonanie Kamali Harris będzie znacznie łatwiejsze niż Bidena.

Choć niepokoje dotyczące kondycji 81-letniego Bidena pojawiały się za kulisami wśród Demokratów od dłuższego czasu - a sam Biden jeszcze podczas swojej pierwszej kampanii zapowiadał, że będzie prezydentem "przejściowym" - to niedzielne ogłoszenie Bidena jest przede wszystkim efektem nocy 26 czerwca, kiedy Biden starł się z Donaldem Trumpem w przedwyborczej debacie w Atlancie.

Biden - jak sam przyznawał - wypadł słabo, mówił cicho i niewyraźnie, plątał się w słowach, a czasami wydawał się zagubiony. Jego celem przystępując do debaty było uspokojenie obaw dużej części wyborców na temat swojego wieku, lecz efekt był przeciwny od zakładanego. W niektórych sondażach w ostatnich tygodniach odsetek respondentów uznających go za zbyt starego wynosił nawet 80 proc., a ponad 60 proc. wyborców jego własnej partii chciała, by Biden pozwolił kandydować komuś innemu.

W obozie Demokratów panika dotycząca wyborczych szans prezydenta rozpoczęła się jeszcze w trakcie debaty CNN, a presja na wycofanie kandydatury Bidena tylko rosła. Po tym, kiedy 5 dni po debacie do zakończenia kampanii prezydenta wezwał pierwszy kongresmen, stosunkowo mało znany Lloyd Doggett, lista kolejnych nie przestawała rosnąć.

Choć ostatecznie publicznie liczyła ona nieco ponad 30 kongresmenów i senatorów, to za kulisami popierały ich najważniejsze figury w partii, od lidera większości w Senacie Chucka Schumera po byłą spikerkę Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Biden aż do soboty utrzymywał, że nie wycofa się z wyścigu, lecz ostatecznie - podczas odbywania samoizolację z powodu infekcji Covid-19 - zmienił kurs, uzasadniając decyzję "najlepszym interesem kraju i partii".