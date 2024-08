Generał Ołeksandr Syrski wystąpił online na forum "Ukraina 2024. Niepodległość" w Kijowie.

Oczywiście, operacja kurska przekierowała znaczną liczbę sił wroga. W tej chwili możemy stwierdzić, że około 30 tys. wojskowych zostało już skierowanych w kierunku Kurska. Liczba ta stale rośnie. Wróg próbuje wycofać jednostki z innych kierunków - zaznaczył Syrski.

Ile km terytorium rosyjskiego kontroluje Ukraina?

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oświadczył we wtorek, że podległe mu wojska kontrolują 1294 kilometry kwadratowe terytorium obwodu kurskiego na południowym zachodzie Rosji. Jest tam 100 miejscowości.

Na dzień dzisiejszy nadal posuwamy się naprzód, zadając rosyjskim wojskom wymierne straty w ludziach i sprzęcie. Na dzień dzisiejszy przejęliśmy kontrolę nad 1294 kilometrami kwadratowymi terytorium. 100 miejscowości znajduje się na tym terytorium - zaznaczył generał, występując online na forum "Ukraina 2024. Niepodległość" w Kijowie.

Rosyjscy żołnierze wzięci do niewoli

Do tej pory w okolicach Kurska w Rosji siły Ukrainy wzięły do niewoli 594 rosyjskich żołnierzy, a ukraińskie zasoby dla wymiany jeńców znacznie się zwiększyły - przekazał we wtorek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

Wróg próbuje stawiać opór ukraińskim żołnierzom, "ściągając oddziały z innych kierunków, tym samym osłabiając (tamte pozycje - red.)" - przekazał Syrski, występując online na forum "Ukraina 2024. Niepodległość" w Kijowie.