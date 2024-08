Szef NATO: Ukraina podjęła ryzyko, ale ma do tego prawo

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, w rozmowie z gazetą "Welt am Sonntag" oświadczył w sobotę, że wejście ukraińskich sił zbrojnych na teren rosyjskiego obwodu kurskiego jest zgodne z prawem międzynarodowym oraz prawem Ukrainy do samoobrony. Była to jego pierwsza wypowiedź dotycząca tej operacji wojskowej.