Indonezyjskie tajne służby powstrzymały plan radykałów, którzy złożyli przysięgę na wierność Państwu Islamskiemu. Po zgłoszeniach "zaniepokojonych obywateli" - jak pisze "Daily Mail" - funkcjonariusze zatrzymali siedmiu podejrzanych. Chcieli zamordować Franciszka przy użyciu łuku i strzał.

To miała być zemsta za wizytę w meczecie

Jak donoszą brytyjskie media, islamistów rozwścieczyła zarówno planowana wizyta papieża w największym południowoazjatyckim meczecie w Dżakarcie a także prośba rządu do telewizji, by transmisja z wizyty Franciszka była pokazywana nawet w trakcie islamskich wezwań do modlitwy.

Papież odbywa pielgrzymkę w Azji. Podczas dwunastodniowej wizyty ma odwiedzić Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Wschodni Timor i Singapur.