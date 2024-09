Proces Nygarda rozpoczął się pod koniec września 2022 roku. W listopadzie tego samego roku został uznany winnym gwałtów na czterech kobietach, w tym jednej 16-letniej ofierze. Nygard nie przyznawał się do winy, jednak prokuratura przedstawiła szczegółowe relacje ofiar, które potwierdzały jego przestępcze działania. Do zdarzeń doszło między 1980 a 2005 rokiem w siedzibie jego firmy w Toronto, gdzie miały miejsce gwałty i przetrzymywanie ofiar. Mimo to, Nygard został uniewinniony od zarzutu bezprawnego uwięzienia.

Dodatkowe postępowania w Kanadzie i USA

Oprócz skazania w Toronto, Nygard ma na swoim koncie kolejne postępowania w Manitobie, Quebecu oraz Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie władze oskarżają go o wieloletnie działania przestępcze, które obejmowały dziesiątki ofiar w USA, Kanadzie i na Bahamach. Miał wykorzystywać swoje wpływy i pieniądze do wyszukiwania kobiet dla siebie i swoich współpracowników. W 2020 roku w USA został również pozwany przez grupę kobiet, w tym nastolatki, które oskarżyły go o gwałty i inne przestępstwa seksualne.

Upadek imperium modowego Nygarda

Peter Nygard, założyciel Nygard International, był jednym z najbogatszych Kanadyjczyków. Firma odzieżowa, którą stworzył w 1967 roku, miała na początku 2020 roku 170 sklepów w Ameryce Północnej. W lutym 2020 roku Nygard ustąpił z wszystkich stanowisk, a miesiąc później jego przedsiębiorstwa ogłosiły upadłość.

Inne głośne sprawy biznesmenów oskarżanych o przestępstwa seksualne

Obecnie w Kanadzie toczą się także inne sprawy przeciwko znanym biznesmenom. W czerwcu 2023 roku zatrzymano 92-letniego Franka Stronacha, założyciela Magna International, który został oskarżony o gwałty popełnione w latach 1980-2023. W lipcu 2023 roku w Montrealu aresztowano miliardera Roberta G. Millera, założyciela Future Electronics, który miał płacić młodym kobietom za usługi seksualne, z czego najmłodsza ofiara miała 13 lat. Obaj biznesmeni nie przyznają się do winy, a procesy są w toku.