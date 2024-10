Kilka dni temu na antenie telewizji Republika wyemitowano wywiad Michała Rachonia, dyrektora programowego Republiki z Donaldem Trumpem. Były prezydent USA pytany przez Michała Rachonia, co chciałby przekazać Polakom powiedział: Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie. Relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. Mam nadzieję, że pójdą i zagłosują na mnie, ponieważ druga strona [Kamala Harris i Demokraci] nie lubi Polaków. Oni są w pewien sposób szaleni. Dlatego mam nadzieję, że Polacy na mnie zagłosują".

Trump: Kamala Harris jest osobą o niskim IQ

Jego kontrkandydatka Kamala Harris twierdzi, że Donald Trump po wygraniu wyborów zdradzi Polaków. Donald Trump tak to skomentował: Mówimy o kobiecie, która twierdzi, że pracowała w McDonald's, ale nigdy tam nie pracowała. To stanowiło dużą część jej CV, a okazało się całkowitym kłamstwem- powiedział.Dodał, że Kamala Harris "jest osobą o niskim IQ"Prawdopodobnie inni mówią jej, co ma mówić, bo nawet nie udziela wywiadów - stwierdził.

Kogo wybraliby Polacy?

Z sondażu Instytutu Badań Polllster wykonanego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że gdyby to Polacy mieli decydować o wyborze prezydenta USA, wygrałaby Kamala Harris. Byłego prezydenta popiera tylko 32 proc. respondentów. Obecna wiceprezydent i kandydatka demokratów na urząd amerykańskiej głowy państwa Kamala Harrismogłaby liczyć na 68 proc. głosów Polaków.