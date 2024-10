Zełenski oświadczył, że Plan Zwycięstwa Ukrainy zakłada zakończenie wojny "nie później niż" w 2025 r. i składa się z pięciu punktów, w tym: natychmiastowego zaproszenia do członkostwa w NATO oraz dalszego wsparcia i pomocy Zachodu, w tym wyposażenia ukraińskich brygad, wsparcia zdolności Ukrainy do wykorzystania dostarczonej przez Zachód broni do atakowania celów wojskowych w Rosji oraz zwiększenia wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Trzeci punkt to strategiczne odstraszanie Rosji ze strony Zachodu i Ukrainy. Dwa ostatnie zakładają zachodnie inwestycje w rozwój gospodarczy Ukrainy oraz obietnicę, że po zakończeniu wojny siły ukraińskie "zastąpią" niektóre zachodnie kontyngenty wojskowe obecnie stacjonujące w Europie.

Zełenski przedstawi plan Radzie Europejskiej

Zełenski oświadczył, że siły ukraińskie wykorzystają swoje doświadczenie w wojnie, aby wzmocnić obronę NATO i zapewnić bezpieczeństwo w Europie. Zapewnił, że jednostki ukraińskie mogłyby zastąpić nieokreślone kontyngenty sił USA w Europie w przyszłości. Zełenski powiedział, że podzielił się kilkoma tajnymi aspektami planu z zachodnimi sojusznikami Ukrainy.

Oświadczył, że los Ukrainy jest związany z losem jej sąsiadów w krajach bałtyckich, na Bałkanach, Kaukazie i w Azji Środkowej. Prezydent Ukrainy uważa, że Ukraina i Zachód muszą wspierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy lub zaryzykować przyszłą agresję Rosji. Ukraińscy i zachodni urzędnicy wyrazili poparcie dla planu Zełenskiego 16 października, a Zełenski przedstawi plan Radzie Europejskiej 17 października.

Ukraina w NATO? Mark Rutte odpowiada

Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte został zapytany w Brukseli o to, czy Ukraina przystąpi do NATO. Odpowiedział, że jest przekonany, iż "pewnego dnia Ukraina stanie się członkiem Sojuszu.Pytanie, kiedy to się stanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć w tym momencie - przyznał, dodając, że państwa członkowskie cały czas pracują nad drogą Ukrainy do przystąpienia do organizacji.

Dodał też, że w czwartek chce usłyszeć od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ocenę dotyczącą sytuacji na froncie, a sam zamierza przedstawić mu informacje na temat postępów w przekazywaniu wsparcia Kijowowi przez państwa Zachodu.

