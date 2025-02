Rzeczniczka lotniska Scottsdale, Kelli Kuester, poinformowała, że niewielki samolot odrzutowy Learjet lecący z Austin zjechał z pasa startowego i uderzył zaparkowany odrzutowiec Gulfstream.

Ofiara i stan krytyczny dwóch osób

Rzecznik tamtejszej straży pożarnej potwierdził śmierć jednej osoby i obrażenia czterech innych. Dodał, że dwie osoby pozostają w stanie krytycznym.

Reklama

"Learjet 35A zjechał z pasa startowego po lądowaniu i uderzył w odrzutowiec biznesowy Gulfstream G200 na płycie lotniska Scottsdale Municipal Airport w Arizonie. Na pokładzie samolotu Learjet były cztery osoby, a na pokładzie maszyny Gulfstream - jedna" – głosi cytowany przez "USA Today" komunikat Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Awaria podwozia przyczyną wypadku?

Według władz, w maszynie Learjet należącej do Neila, muzyka, piosenkarza i kompozytora, byłego wokalisty glam metalowego zespołu Mötley Crüe, najwyraźniej doszło do awarii podwozia. Artysta nie znajdował się wówczas na pokładzie.

Wygląda na to, że lewa część podwozia zawiodła podczas lądowania, co doprowadziło do wypadku – oceniła Kuester.

Reklama

Seria katastrof lotniczych w USA

Był to już kolejny wypadek lotniczy w USA w ostatnim okresie.

Inspektorzy śledczy z Krajowej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie (NTSB) wciąż badają trzy śmiercionośne katastrofy w ostatnich tygodniach. W zderzeniu w powietrzu 29 stycznia samolotu pasażerskiego z wojskowym śmigłowcem pod Waszyngtonem zginęło 67 osób. Katastrofa samolotu medycznego w Filadelfii, pochłonęła 31 stycznia siedem ofiar śmiertelnych a 1 lutego rozbił się odrzutowiec linii Bering Air na Alasce, zginęło 10 osób.