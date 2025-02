Jak informuje gazeta, przedstawione porozumienie obejmować ma nie tylko wyłączny dostęp do połowy ukraińskich metali ziem rzadkich, ale także do krajowej infrastruktury naftowej, gazowej, a nawet do portów. Wstępne szacunki sugerują, że straty Ukrainy wyniosłyby więcej niż niemieckie reparacje po I wojnie światowej i więcej niż kary nałożone na Niemcy i Japonię po przegraniu II wojny światowej. To ciężar, którego gospodarka Kijowa nie byłaby w stanie udźwignąć.

Amerykanie mieliby przejąć 50 proc. przychodów Ukrainy

Umowa obejmuje "wartość ekonomiczną związaną z zasobami Ukrainy", w tym "zasoby mineralne, zasoby ropy naftowej i gazu, porty, inną infrastrukturę" - cytuje "Telegraph" fragmenty dokumentu. Na mocy porozumienia Amerykanie mieliby przejąć 50 proc. przychodów Ukrainy z wydobycia zasobów, a także 50 proc. wartości wszystkich kontraktów, które Kijów miałby zawierać z innymi krajami. Ta klauzula oznacza: najpierw zapłać nam, a potem nakarm swoje dzieci - powiedziało dziennikowi jedno ze źródeł zbliżonych do negocjacji.

Gdyby porozumienie zostało podpisane, Waszyngton uzyskałby kontrolę nad większością ukraińskiej gospodarki surowcowej i będzie miał wyłączne prawo do ustalenia metod, kryteriów, warunków i zasad dotyczących wszystkich przyszłych licencji udzielanych przez Kijów. "The Telegraph" sugeruje, że treść umowy została sporządzona w tonie, który świadczy o tym, iż nad dokumentem nie pracowali urzędnicy poszczególnych departamentów USA, ale prywatni prawnicy.

Wołodymyr Zełenski nie zgadza się

Przywódca Ukrainy nie zgadza się na taką umowę. Umowa w sprawie wykorzystania ukraińskich zasobów mineralnych pomiędzy Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi nie zadziała, jeśli Waszyngton nie udzieli Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC News.

Jeśli nie otrzymamy gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, uważam, że umowa gospodarcza nie zadziała. Wszystko musi być uczciwe – powiedział Zełenski w rozmowie, którą omawia agencja Interfax-Ukraina. Według agencji prezydent Ukrainy wyraźnie dał do zrozumienia, że każdej umowie dotyczącej ukraińskich minerałów muszą towarzyszyć gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.