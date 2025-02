Premier Węgier Viktor Orban ponownie sprzeciwił się przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Twierdzi, że nie widzi żadnych korzyści z tego członkostwa. Uważa, że byłoby to niekorzystne dla jego kraju i nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Podczas rozmowy w węgierskim radiu Orban podkreślił: "Członkostwo Ukrainy w UE jest nie do pomyślenia. Nie potrafię podać ani jednego argumentu Węgier za przystąpieniem Ukrainy do Unii".