Ponadto, jak przekazano, papież siedząc w fotelu podczas połączenia wideo obserwował rekolekcje wielkopostne Kurii Rzymskiej, odbywające się w watykańskiej Auli Pawła VI.

Wieczorem ukaże się nowy biuletyn medyczny ze szczegółami dotyczącymi stanu Franciszka. Poprzedni, wydany w sobotę mówił o stopniowej, lekkiej poprawie przy złożoności całego obrazu klinicznego.

Biuro prasowe podało też, że papież został poinformowany o powodzi w mieście Bahia Blanca w jego ojczystej Argentynie, gdzie zginęło co najmniej kilkanaście osób. Wyraził bliskość z ludnością i zapewnił o modlitwie.

Choć nie ogłoszono jeszcze tego oficjalnie, w szpitalu Franciszek spędzi przypadającą w czwartek 12. rocznicę wyboru. Wydaje się to przesądzone, bo w czwartym tygodniu jego pobytu w Poliklinice Gemelli nadal nie ma żadnych informacji o tym, że mógłby w najbliższym czasie wrócić do Watykanu.

Papież już 25 dni w szpitalu. Jak długo potrwa leczenie?

We włoskich mediach podkreśla się za ekspertami, że szpitalna kuracja, a następnie rekonwalescencja potrwają długo.

Pewne jest też to, że 88-letni Franciszek nie wróci do tak intensywnego rytmu pracy, jaki utrzymywał do czasu hospitalizacji. Bywały dni, gdy organizowano całą serię audiencji dla grup i indywidualnych gości. Było ich szczególnie dużo ostatnio w związku z obchodami Roku Świętego, z okazji którego dodano do kalendarza wydarzeń jeszcze nadzwyczajne sobotnie papieskie audiencje dla pielgrzymów.

Konieczne okazuje się w obecnym momencie powierzanie kolejnych obowiązków współpracownikom z Kurii Rzymskiej. Tym należy tłumaczyć regularne wizyty, jakie papieżowi składają w szpitalu watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i jego zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra. Odwiedzili Franciszka w niedzielę.

W tej sytuacji, zaznaczają watykaniści, należy uznać za pewnik to, że papież nie będzie przewodniczył w tym roku uroczystościom Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Oddeleguje do tego kardynałów.