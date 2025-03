Potężny atak dronów na Moskwę. Największy od początku wojny

Ukraina przeprowadziła "masowy" nocny atak dronów na Moskwę we wczesnych godzinach porannych we wtorek, 11 marca. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że zestrzeliło łącznie 337 dronów w całym kraju, co stanowi największy jak dotąd atak dronów na Rosję.

"Największy atak wrogich dronów na Moskwę został odparty. 74 drony zostały zestrzelone w pobliżu Moskwy, a setki bojowych UAV przechwycono na różnych granicach" – poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin na Telegramie we wtorek rano.

Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Zginęła jedna osoba

Rosyjskie wojsko podało w oświadczeniu, że wokół stolicy zestrzelono 91 dronów, a kolejne 126 strącono nad obwodem kurskim, graniczącym z Ukrainą.

Gubernator Andriej Worobjow potwierdził, że w regionie moskiewskim zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące drony uderzające w budynki mieszkalne. W Ramenskoje, mieście na obrzeżach Moskwy, uszkodzonych zostało co najmniej siedem mieszkań, co zmusiło władze do ewakuacji 12 osób.

Moskwę dotknęły również zakłócenia transportowe. Lotniska Szeremietiewo, Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski zostały tymczasowo zamknięte, a część lotów przekierowano do Samary – podał Meduza.

Atak na Moskwę tuż przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej

Informacja o ataku pojawiła się kilka godzin przed planowanym na wtorek spotkaniem w Arabii Saudyjskiej, gdzie ukraińska i amerykańska delegacja mają rozmawiać o krokach na rzecz zakończenia wojny. Reuters podał, że mógł to być największy dotychczasowy atak ukraińskich dronów na stolicę Rosji.