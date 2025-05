Atak na Sumy

Dziecko zginęło w wyniku ataku rakietowego wroga na obrzeżach miasta Sumy. Szczere kondolencje dla rodziców. Sześć osób zostało rannych. Większość poszkodowanych to dzieci. Jedno dziecko jest w bardzo poważnym stanie - napisano w piewrzym komunikacie.

Miasto Sumy, położone w północno-wschodniej części Ukrainy, ma strategiczne znaczenie ze względu na swoje położenie blisko granicy z Rosją — zaledwie około 30 km, przez co znajduje się prawie pod codziennym ostrzałem wojsk rosyjskich.

Północnokoreańskie pociski uderzyły w Sumy

Niecały miesiąc temu, bo 13 kwietnia doszło do ataku na Sumy. Ukraina potwierdziła wtedy, że użyto w nim północnokoreańskich pocisków KN-23. To broń, która jest wzorowana na rosyjskim pocisku Iskander-M.

Jak informował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, pociski te zostały wystrzelone przez rosyjskie jednostki z regionów Woroneża i Kurska.

Skutki ataku na Sumy

Media informowały, że w wyniku ataku zginęło co najmniej 35 osób, a 117 zostało rannych. To najtragiczniejszy atak rakietowy na Ukrainę w tym roku. Ukraina podejrzewała, że w ataku użyto amunicji kasetowej, co zwiększyło zniszczenia i zagrożenie dla ludności cywilnej. Amunicja ta rozprasza mniejsze ładunki wybuchowe na dużym obszarze, co stwarza długoterminowe zagrożenie dla cywilów.