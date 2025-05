Atak Indii na Pakistan. Wystrzelono rakiety, są ofiary

Według informacji przekazanej przez rzecznika, siły zbrojne Pakistanu zestrzeliły pięć indyjskich maszyn, w tym trzy samoloty Rafale i po jednym Su-30 oraz MiG-29. Miały one zostać zestrzelone, gdy znajdowały się w indyjskiej przestrzeni powietrznej.

Jednocześnie – jak przekazał rzecznik – indyjskie samoloty zostały zaatakowane dopiero po tym, jak dokonały ataków na terytorium Pakistanu. Dodał, że żaden pakistański samolot nie został zestrzelony.

Wymiana ognia pomiędzy siłami Indii i Pakistanu miało miejsce w wielu miejscach wzdłuż linii rozgraniczenia w spornym regionie – Kaszmirze, dodał gen. Szarif.

Indyjska armia poinformowała z kolei, że w wyniku pakistańskiego ostrzału zginęło trzech indyjskich cywilów.

Indie zaatakowały Pakistan. Odwet za zamach terrorystyczny

Indie podały w środę rano czasu lokalnego, że rozpoczęły operację militarną przeciwko Pakistanowi, uderzając w "infrastrukturę terrorystyczną" zarówno w Pakistanie, jak i w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze.

Obecna eskalacja napięć zaczęła się od zamachu terrorystycznego. W kwietniu uzbrojeni napastnicy zaatakowali turystów w miejscowości Pahalgam w Kaszmirze. Zginęło 26 osób. Policja podała, że zamachu dokonali bojownicy zwalczający indyjską kontrolę nad zamieszkałym przez muzułmańską większość terytorium

Indie oskarżyły Pakistan o udział w ataku i zapowiedziały odwet na tych, których uznały za odpowiedzialnych, ale Islamabad zaprzeczył tym oskarżeniom.

"Pakistan ma pełne prawo do stanowczej odpowiedzi na indyjską akcję wojenną i taka odpowiedź już jest udzielana" – oświadczył w środę premier Pakistanu Szehbaz Szarif.

Wojna indyjsko-pakistańska. Powodem sporny teren

Islamabad poinformował, że zawiadomił Radę Bezpieczeństwa ONZ, iż zastrzega sobie prawo do "odpowiedniej reakcji” na działania Indii.

"Świat nie może sobie pozwolić na konfrontację militarną między Indiami a Pakistanem" – przekazał wcześniej rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, cytowany przez agencję Reutera.

Zamieszkany głównie przez muzułmanów Kaszmir należy częściowo do Indii, a częściowo do Pakistanu, ale oba kraje wysuwają roszczenia do całości regionu. Pozostaje najbardziej zapalnym punktem w stosunkach indyjsko-pakistańskich od uzyskania niepodległości przez oba kraje i ściśle wiąże się z podziałem Indii Brytyjskich w latach 40.