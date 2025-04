Według amerykańskiego dziennika, rozbudowywane są bazy wojskowe w Pietrozawodsku leżącym o 160 km na wschód od granicy z Finlandią. Kreml wzmacnia produkcję broni i modernizuje linie kolejowe na terenach przygranicznych, a także powiększa rekrutację wojskową, Kiedy wojska wrócą z Ukrainy, będą patrzeć przez granicę na kraj, który uważają za przeciwnika. Logika ostatniej dekady pokazuje, że spodziewamy się pewnego konfliktu z NATO– powiedział dziennikarzom dyrektor Centrum Analizy Strategii i Technologii, moskiewskiego think tanku obronnego Rusłan Puchow.

Putin zbroi się na potęgę

WSJ zwraca uwagę, że Władimir Putin wydał rozkaz powiększenia armii do 1,5 mln żołnierzy. Moskwa zwiększa również wydatki wojskowe z 3,6 proc. PKB przed atakiem na Ukrainę do 6 proc. obecnie.

Gazeta przytacza także informacje wywiadu, zgodnie z którymi Rosja produkowała przed atakiem 40 czołgów T-90M, obecnie wytwarza ich 300. Co ciekawe, nie trafiają one na front, zostają w Rosji, są gromadzeniem sił do ewentualnego większego konfliktu. Rosyjska armia rekonstruuje się i rośnie w szybszym tempie, niż większość analityków przewidywała. Armia rosyjska jest dziś większa niż na początku wojny – powiedział amerykański generał Christopher Cavoli, dowódca sił USA w Europie.

Na Ukrainę trafia stary sprzęt, nowy jest gromadzony

Władze Rosji zwiększyły świadczenia dla weteranów i zachęcają żołnierzy do zasiadania w radach miejskich i parlamencie rosyjskim. Widzimy, że wojsko staje się nowym rodzajem elity– stwierdził Daivis Petraitis, ekspert ds. Rosji w Baltic Defense College w Estonii.

WSJ podaje, że Rosja dostosowuje swoje plany przezbrojenia do potrzeb nowych wojsk, które mają stacjonować wzdłuż granicy NATO. Te jednostki otrzymają większość nowego sprzętu, na linię frontu Kreml wysyła głównie starą i odnowioną broń z czasów radzieckich.

Większość rozbudowy armii ma miejsce w leningradzkim okręgu wojskowym, który graniczy z Estonią, Łotwą i Finlandią. Nowa infrastruktura obejmuje jednostki magazynowe i kwatery dla żołnierzy powiedział amerykańskiej gazecie Emil Kastehelmi z fińskiej Black Bird Group, która analizuje zdjęcia satelitarne rosyjskich obiektów wojskowych. Nowa linia kolejowa jest układana wzdłuż granic z Finlandią i Norwegią oraz na południe od Petersburga do granicy z Estonią. Istniejące linie przecinające region są rozbudowywane.