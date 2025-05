Wybór nowego papieża 2025. Czarny dym po pierwszym głosowaniu w drugi dzień konklawe. Czy podczas drugiej sesji kardynałowie wybiorą nowego papieża? Czy zobaczymy biały dym?

Wczoraj wieczorem, 7 maja, nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie pojawił się czarny dym. Świadczy to o tym, że podczas pierwszego głosowania na konklawe żaden z kardynałów nie uzyskał wystarczającego poparcia do wyboru papieża. Dalsze głosowania odbędą się dzisiaj. Pierwsze już za nami. Dzisiaj zaraz przed godziną 12.00 z komina po raz kolejny zaczął wydobywać się czarny dym. A to oznacza, że papież nie został wybrany.

Czy 8 maja zobaczymy biały dym?

Dziś po południu nastąpi kolejne głosowanie. Kardynałowie wrócą do Kaplicy Sykstyńskiej około godz. 16:00. Czy zobaczymy biały dym?

Czy dzisiaj poznamy nowego papieża? Kto zostanie nowym papieżem?

Czarny dym, który pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie w środę około godziny 21:00 i dzisiaj koło godziny 12:00, zasygnalizował brak wyboru papieża. Warto mieć na uwadze, że do wyboru wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, co w tym konklawe wynosi 89 głosów.

Harmonogram konklawe na czwartek 8 maja 2025. Kiedy zobaczymy dym?

Zgodnie z czwartkowym harmonogramem konklawe, rano w Kaplicy Paulińskiej odbyła się Msza św. połączona z jutrznią. Następnie, około godziny 9:15, kardynałowie zgromadzili się w Kaplicy Sykstyńskiej na modlitwę oraz głosowanie.

Wynik głosowania został zakomunikowany światu przez dym unoszący się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. Pojawił się czarny dym, więc papież nie został wybrany. W związku z tym, po przerwie na obiad około godz. 16:00, kardynałowie wznowią głosowania po południu, a dym może być widoczny o 17:30 lub o 19:00.

Konklawe 2025. Kiedy poznamy nowego papieża?

Jeśli konklawe przebiegnie sprawnie, nowy papież zostanie wybrany i ogłoszony między 7 a 10 maja 2025 roku. Po wyborze nowy papież pojawi się na balkonie bazyliki św. Piotra, aby ogłosić swoje imię i przyjąć hołd wiernych.

Gdzie można obejrzeć transmisję na żywo z konklawe?

Konklawe 2025 można obejrzeć na żywo na przykład na platformie YouTube na kanale Vatican News - Polski: https://www.youtube.com/watch?v=x4F6qn3VCTs&ab_channel=VaticanNews-Polski

Kanał ten informuje na bieżąco o wynikach głosowania.

Konklawe 2025. Kto może zostać nowym papieżem?

Wśród głównych kandydatów na nowego papieża wymieniani są najczęściej: Kard. Matteo Zuppi (Włochy), Kard. Pietro Parolin (Włochy), Kard. Luis Antonio Tagle (Filipiny), Kard. Peter Turkson (Ghana), Kard. Robert Sarah (Gwinea), Kard. Pierbattista Pizzaballa (Włochy), Kard. Péter Erdő (Węgry).