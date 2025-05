Według mediów, miało to być trzecie takie spotkanie.

Przyszłość inicjatywy Schroedera i Putina

Omawiano najwyraźniej przyszłość Dialogu Petersburskiego, forum dyskusyjnego, które były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder założył wspólnie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w 2001 roku.

Forum, które miało na celu zbliżenie niemieckiego i rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, zostało rozwiązane po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kto wziął udział w tajnym spotkaniu?

Na ostatnim spotkaniu Stegnerowi towarzyszyła grupa wpływowych polityków, m.in. były szef Urzędu Kanclerskiego Ronald Pofalla, były przewodniczący SPD i były premier Brandenburgii Matthias Platzeck oraz minister ds. europejskich z CDU w rządzie Armina Lascheta w Nadrenii Północnej-Westfalii Stephan Holthoff-Pfoertner.

Uczestnikiem spotkania miał być także były sekretarz generalny OBWE, a obecnie dyrektor Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa, Szwajcar Thomas Greminger.

Według niemieckich mediów, ze strony rosyjskiej w spotkaniu wziął udział Wiktor Zubkow, były premier Rosji i przewodniczący rady nadzorczej państwowego Gazpromu. Zubkow przez długi czas prowadził Dialog Petersburski z ramienia strony rosyjskiej.

W Baku towarzyszył mu Walerij Fadiejew, przewodniczący prezydenckiej Rady Praw Człowieka i doradca Putina – przekazał portal programu informacyjnego stacji ARD, tagesschau. Unia Europejska objęła Fadiejewa sankcjami, ponieważ szerzył on "dezinformację i propagandę" w celu usprawiedliwienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W przypadku Stegnera podróż do Baku jest kontrowersyjna również ze szczególnego powodu: był on członkiem parlamentarnej komisji kontroli służb wywiadowczych Bundestagu (PKGr) w ostatniej kadencji parlamentu i "dlatego jest szczególnie interesujący dla Rosji" – zauważył tagesschau.

Niemcy: Należy utrzymywać kontakty z Rosją

"Jedną z zasad dobrej polityki zagranicznej jest to, że nawet, a zwłaszcza w trudnych czasach rosnących napięć, konfliktów i wojen, należy utrzymywać kontakty we wszystkich częściach świata, a także z Rosją" – napisali Stegner, Platzeck, Pofalla i Holthoff-Pfoertner we wspólnym oświadczeniu, cytowanym w piątek przez agencję dpa.

"Spotkania takie jak to z 14 kwietnia 2025 r. opierają się na prywatnej inicjatywie i są organizowane i finansowane nieformalnie". Informacje istotne dla bezpieczeństwa lub nawet tajne nie były wymieniane, ani nie mogły zostać uzyskane w żaden inny sposób – podkreślili politycy w oświadczeniu wydanym po ujawnieniu przez media informacji o spotkaniu i krytyce, jaka w Niemczech spadła na jego uczestników.

Spotkanie służące tylko interesom Putina

Polityk chadeckiej CDU Peter Beyer powiedział portalowi dziennika "Bild" w kontekście tej sprawy, że takie spotkania służą jedynie interesowi Putina, który chce odzyskać dostęp do Niemiec. Takie spotkanie nie może leżeć w interesie Niemiec i narodu niemieckiego – podkreślił Beyer.