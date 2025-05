Jak podaje Reuters, Putin, były podpułkownik KGB, pełnił urząd prezydenta od 1999 do 2008 r., następnie był premierem do 2012 r., a następnie ponownie prezydentem od 2012 r. do chwili obecnej. Zgodnie z przyjętymi poprawkami do konstytucji Putin może rządzić aż do 2036 roku. Polityk miałby wtedy 83 lata.W trakcie wywiadu padło pytanie o potencjalnego sukcesora.

Kto następcą Putina?

72- letni Władimir Putin nie wskazał konkretnej osoby, ale przyznał, że "zawsze o tym myśli". Zasugerował, że mogłoby dojść do rywalizacji kilku kandydatów. Myślę, że powinna być jedna osoba, a raczej kilka osób, aby lud miał wybór - powiedział. Podkreślił, że "ostatecznie wybór należy do ludu, do narodu rosyjskiego". Konstytucja Rosji przewiduje, że w razie opróżnienia urzędu prezydenta władzę przejąłby premier. Tę funkcję od stycznia 2020 roku pełni Michaił Miszutin.

Putin o Ukrainie

We wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej, Putin powiedział także, że Rosja ma siłę i środki, aby doprowadzić konflikt na Ukrainie do "logicznego zakończenia". Odpowiadając na pytanie reportera telewizji państwowej o ukraińskie ataki na Rosję, Putin powiedział: Nie było potrzeby użycia tej broni jądrowej i mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Mamy wystarczająco dużo siły i środków, aby doprowadzić to, co zaczęło się w 2022 r., do logicznego zakończenia z wynikiem, jakiego potrzebuje Rosja.

Władze Rosji poinformowały 28 kwietnia, że ogłaszają zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja "z powodów humanitarnych". Daty te zbiegają się z 9 maja, kiedy Rosja będzie obchodzić 80. rocznicę zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję Kremla, by zawieszenie broni trwało tylko trzy dni i zaapelował o 30-dniowy rozejm, zgodnie ze strategią zaproponowaną przez władze USA. W niedzielę Kreml i chińska agencja prasowa Xinhua potwierdziły, że od 7 do 10 maja z wizytą do Rosji przyjedzie przywódca ChRL Xi Jinping.