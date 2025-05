We fragmencie wywiadu dla rosyjskiej telewizji państwowej, opublikowanym na Telegramie, Putin powiedział, że Rosja ma siłę i środki, aby doprowadzić konflikt na Ukrainie do "logicznego zakończenia". Odpowiadając na pytanie reportera telewizji państwowej o ukraińskie ataki na Rosję, Putin powiedział: Nie było potrzeby użycia tej broni jądrowej i mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Mamy wystarczająco dużo siły i środków, aby doprowadzić to, co zaczęło się w 2022 r., do logicznego zakończenia z wynikiem, jakiego potrzebuje Rosja.

Rosja kontroluje jedną piątą Ukrainy

W lutym 2022 r. Putin wydał rozkaz wysłania dziesiątek tysięcy rosyjskich żołnierzy na Ukrainę w ramach tego, co Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową" przeciwko sąsiadowi. Chociaż wojska rosyjskie zostały odparte z Kijowa, siły moskiewskie kontrolują obecnie około 20 proc. Ukrainy, w tym znaczną część południa i wschodu.

W ostatnich tygodniach Putin wyraził chęć negocjacji pokojowego rozwiązania, ponieważ prezydent USA Donald Trump powiedział, że zamierza zakończyć konflikt za pomocą środków dyplomatycznych. Były dyrektor CIA William Burns stwierdził, że pod koniec 2022 r. istniało realne ryzyko, że Rosja mogłaby użyć broni nuklearnej przeciwko Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Chwilowe zawieszenie broni

Władze Rosji poinformowały 28 kwietnia, że ogłaszają zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja "z powodów humanitarnych". Daty te zbiegają się z 9 maja, kiedy Rosja będzie obchodzić 80. rocznicę zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję Kremla, by zawieszenie broni trwało tylko trzy dni i zaapelował o 30-dniowy rozejm, zgodnie ze strategią zaproponowaną przez władze USA. W niedzielę Kreml i chińska agencja prasowa Xinhua potwierdziły, że od 7 do 10 maja z wizytą do Rosji przyjedzie przywódca ChRL Xi Jinping.