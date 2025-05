Papież, zwracając się do wiernych po odmówieniu południowej modlitwy, nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Przemowa papieża. "Nigdy więcej wojny"

Bracia i siostry, straszliwa tragedia II wojny światowej skończyła się 80 lat temu, 8 maja, po tym, gdy spowodowała 60 milionów ofiar- mówił Leon XIV.

Dodał: W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu trzeciej wojny światowej w kawałkach, jak mówił papież Franciszek, także ja zwracam się do wielkich świata z zawsze aktualnym apelem: nigdy więcej wojny.

Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi zaapelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" na Ukrainie, a także o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy.

"Noszę w moim sercu cierpienia"

Przemawiając do około 100 tys. osób zebranych na modlitwie w Watykanie, Leon XIV mówił: Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego.

Wezwał: Niech uczyni się to, co możliwe, by jak najszybciej osiągnąć autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój. Zaapelował o uwolnienie wszystkich jeńców i o to, by ukraińskie dzieci mogły wrócić do swoich rodzin.

Apel papieża ws. Gazy

Papież oświadczył także: Zasmuca mnie głęboko to, co dzieje się w Strefie Gazy. Niech natychmiast dojdzie do zawieszenia broni. Zaapelował o dostarczenie pomocy humanitarnej "wycieńczonej ludności" i uwolnienie wszystkich zakładników