Nowy zwierzchnik 1,4 miliarda katolików był do śmierci papieża Franciszka prefektem watykańskiej Dykasterii do spraw Biskupów; należy do zgromadzenia zakonnego augustianów, ma wieloletnie doświadczenie posługi w Peru i również obywatelstwo tego kraju. W 2023 r. papież Franciszek nadał mu godność kardynalską.

Zawsze czuł powołanie

Według Johna Doughneya, kolegi Prevosta ze szkoły St. Mary’s, cytowanego przez serwis Chicago Suntimes, powołanie papieża Leona XIV było widoczne już we wczesnych latach młodości. Były parafianin St. Mary’s przyznał, że już jako nastolatek kardynał wykazywał ogromną determinację i świadomość, jeśli chodzi o kwestie wiary.

Zgromadzenie zakonne św. Augustyna

Zakon św. Augustyna to zgromadzenie zakonne, które powstało w 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły św. Augustyna. "Przed swoją śmiercią, która nastąpiła w 430 roku, Augustyn „pozostawił Kościołowi klasztory męskie i żeń­skie, pełne sług i służebnic Boga, wraz z ich przełożonymi, oraz bibliotekami pełnymi książek” (św. Posydiusz)" - czytamy na stronie augustianie.pl.

Podstawowe wymiary augustiańskiej duchowości

"Naśladowania Chrystusa, pobudza do miłości, dlatego też każdy augustianin zobowiązany jest do miłości Boga i bliźniego, co pozostaje w zgodzie z własnym uświęceniem. Miłować Chrystusa oznacza również miłość wobec Kościoła, który jest jego Ciałem, Matką chrześcijan i depozytariuszem prawdy objawionej" - napisano na stronie augustianie.pl. Istotnym elementem duchowości augustiańskiej jest studiowanie Pisma Świętego, w szczególności Nowego Testamentu. Studiowanie Pisma Świętego należy łączyć zawsze z modlitwą.

Członkowie zakonu i znani Polacy wśród Augustianów

Augustianami było 16 kardynałów, 3 patriarchów, 58 arcybiskupów i 365 biskupów, 12 świętych i 171 błogosławionych. Do zakonu należeli m.in. Marcin Luter - ojciec Reformacji, Grzegorz Mendel - prekursor genetyki, Walenty Scholar - astronom, brat Eneasz - współtwórca almanachu astronomicznego, a także Piotr z Krakowa - teolog, Wilhelm Gaczek, Grzegorz Uth.

Augustianie w Polsce i na świecie

„My augustianie właściwie jesteśmy na wszystkich kontynentach, w wielu miejscach na świecie. W Polsce jest nas niewielu, ale na świecie ciągle to jest liczba około 2,5 tysiąca zakonników, więc kard. Robert Prevost miał doświadczenie tej uniwersalności Kościoła i różnorodności” - powiedział PAP o. Piotr Lamprecht, sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna.

Papież Leon XIV - do krwi i kości augustianin

"Papież Leon XIV jest do krwi i kości augustianinem, zachowuje tę tożsamość, a charyzmat zgromadzenia oparty na wspólnotowości, braterskości będzie przekazywał i promieniował na cały Kościół powszechny" - powiedział PAP o. Piotr Lamprecht, sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna. Jak wyjaśnił ojciec Lamprecht, dla całej wspólnoty augustianów wybór współbrata kardynała Roberta Prevosta na papieża, to ogromne wzruszenie i wielka radość.

"Papież środka", który potrafi słuchać

Według niego nowy papież jest człowiekiem bardzo wyważonym. „Moje osobiste doświadczenie jest takie, że to człowiek, który potrafi słuchać, może mniej mówi, ale jest bardzo uważny w czasie rozmów, także indywidualnych. Tak go zapamiętałem, że jest człowiekiem bardzo wyważonym” - wskazał zakonnik, który w 2012 roku w Krakowie składał śluby zakonne na ręce kardynała Roberta Prevosta.

"To chyba papież +środka+ i może to być dobra diagnoza" - ocenił zakonnik, przypominając, że nowy papież ma wykształcenie prawnicze, sprawdził się jako administrator kościelny, prowincjał i generał zakonu, ale również jako misjonarz w Peru. "Ma ducha misjonarskiego, czyli nie jest chłodnym administratorem. Jak widzieliśmy te pierwsze chwile, kiedy pojawił się w oknie papieskim, to zobaczyliśmy wzruszonego człowieka" - dodał o. Lamprecht.