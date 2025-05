Trump w sobotę zapowiedział, że w poniedziałek będzie rozmawiał z Putinem. Poinformował też, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Vance: Do tanga trzeba dwojga

Krótko przed rozpoczęciem rozmowy Trumpa z Putinem wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że jedną z przeszkód na drodze do pokoju jest to, że rosyjski przywódca nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą. Ostrzegł też, że USA są bliskie porzucenia prób mediacji między Kijowem i Moskwą.

Do tanga trzeba dwojga – cytuje Reuters Vance'a. – Wiem, że prezydent jest skłonny do tego, ale jeśli Rosja nie będzie skłonna, to w końcu po prostu powiemy, że to nie jest nasza wojna. Próbujemy to zakończyć, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić, w końcu powiemy: "Wiecie co? Warto było spróbować, ale już tego nie zrobimy".

Rozmowa Trumpa z Putinem

Rozmowa telefoniczna między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem rozpoczęła się po godzinie 16 czasu polskiego – przekazali dziennikarzom przedstawiciele Białego Domu.

Jest to trzecia oficjalna rozmowa obu przywódców w drugiej kadencji Donalda Trumpa, a jej tematem są negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zapowiadając rozmowę, Trump powiedział, że ma nadzieję, że jej rezultatem będzie zawieszenie broni, które Rosja dotąd konsekwentnie odrzucała.

Wcześniej w wywiadzie dla Fox News Trump twierdził, że tylko rozmowa między nim i Putinem może doprowadzić do przełomu i wyraził nadzieję, że zawrze z nim układ. Zaznaczył jednak, że jeśli nie uda się im dojść do porozumienia, nałoży na Rosję sankcje.

Biały Dom przekazał wcześniej, że Trump jest "sfrustrowany obiema stronami", zaś wiceprezydent J.D. Vance zapowiedział, że USA są bliskie odejścia od mediacji, i że rozmowa ma na celu sprawdzenie, czy Władimir Putin poważnie myśli o zakończeniu wojny.

Tymczasem według "Washington Post", który powołał się na amerykańskiego dyplomatę, Ukraińcy obawiają się, że Trump ułoży się z Putinem ponad ich głowami, po czym zaprezentuje to porozumienie jako "fakt dokonany", który Kijów musiałby przyjąć.

"Financial Times" z kolei podawał, że w ostatnich dniach Kreml przekazał wysłannikowi Trumpa Steve'owi Witkoffowi, że Putin nie chce omawiać amerykańskiej 22-punktowej propozycji pokojowej, wobec czego Witkoff zrezygnował z planów kolejnej wizyty w Moskwie.

Do rozmowy dochodzi po pierwszych od 2022 roku bezpośrednich rozmowach między delegacjami Rosji i Ukrainy. Jak powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio, nie były one "kompletną stratą czasu", bo skutkowały wymianą więźniów. Jednak według doniesień niska rangą rosyjska delegacja przedstawiła maksymalistyczne żądania, w tym wycofania ukraińskich wojsk z obwodów, które Rosja nielegalnie anektowała.

Rozmowa Trumpa z Zełenskim

Z kolei media ukraińskie podały, że Trump rozmawiał już z Zełenskim przed połączeniem z Putinem i omawiał z nim m.in. konkretne kroki potrzebne do zakończenia wojny Moskwy z Kijowem. Po rozmowie Trump-Putin prezydenci USA i Ukrainy mają skontaktować się ponownie, aby skoordynować swoje dalsze działania – przekazały CNN oraz ukraiński Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN)

Prezydent USA zapowiadał, że odbędzie również rozmowy z przywódcami kilku państw NATO.