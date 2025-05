Sekretarz energii USA Chris Wright ogłosił w zakładach nuklearnych Pantex, w Amarillo w Teksasie, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego NNSA podlegająca Departamentowi Energii, ukończyła produkcję pierwszej bomby kierowanej z głowicą termonuklearną B61-13, najnowszej modyfikacji bomb typoszeregu B61. Pierwsza bomba została zmontowana prawie rok przed pierwotnym harmonogramem i niecałe dwa lata po ogłoszeniu programu, co czyni B61-13 jednym z najszybciej rozwijanych i wprowadzanych do użytku systemów uzbrojenia od czasów zimnej wojny.

Niezwykła szybkość produkcji bomby B61-13

Jak podkreśla amerykański rząd, to kamień milowy, osiągnięty we współpracy z PanTeXas Deterrence LLC, a także znaczący postęp w wysiłkach Stanów Zjednoczonych na rzecz modernizacji potencjału nuklearnego. B61-13 zastąpią część starszych B61-7 o szacowanej maksymalnej mocy 340-360 kT (a także potężniejsze B83-1 o mocy 1,2 MT). Nowa bomba ma 360 kiloton rażenia. Dla porównania: bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc ok.15 kiloton, a na Nagasaki ok. 21 kiloton.

Unowocześnienie amerykańskiego arsenału nuklearnego jest niezbędne do realizacji programu prezydenta Trumpa dotyczącego "pokoju poprzez siłę" - powiedział sekretarz energii Chris Wright. Dodał, że "niezwykła szybkość produkcji B61-13 jest świadectwem pomysłowości naukowców i inżynierów oraz pilnej potrzeby wzmocnienia odstraszania w niestabilnej nowej erze". Dziś miałem zaszczyt ostemplować pierwszą ukończoną jednostkę w zakładzie Pantex w Amarillo w Teksasie, gdzie wszystkie wysiłki laboratoriów, zakładów i placówek NNSA osiągnęły ten niesamowity kamień milowy. To osiągnięcie jest sygnałem amerykańskiej siły dla naszych przeciwników i sojuszników - powiedział Chris Wright.

USA "ratują świat każdego dnia"

W tym geopolitycznym środowisku Nuclear Security Enterprise wykonuje pracę, która ratuje świat każdego dnia - powiedział Jason Armstrong, kierownik NNSA's Pantex Field Office. Dzięki skrupulatnemu planowaniu, silnym partnerstwom i wyjątkowemu wykonaniu, Pantex i reszta przedsiębiorstwa nadal wypełniają naszą misję ochrony Ameryki i jej sojuszników, aby pomóc zapewnić globalne bezpieczeństwo - dodał.

Bomby B61-13 zostaną rozmieszczone w bazach

Jak podkreślają media, wdrożenie bomb B61-13 nie zwiększy wielkości amerykańskiego potencjału jądrowego, ponieważ Amerykanie zamierzają zutylizować zapas starszych bomb B61-7 o tej samej mocy. Bomby B61-13 zostaną rozmieszczone w bazach w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Ta broń będzie przenoszona przez najnowsze amerykańskie bombowce strategiczne B-21 Raider, a być może też przez obecne B-2 Spirit.