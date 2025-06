Dramat w Bawarii

W sobotę około godziny 15:30, w Pasawie w Dolnej Bawarii (Niemcy), doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 48-letni kierowca Mercedesa wjechał w grupę pieszych na chodniku. W wyniku tego ataku rannych zostało co najmniej pięć osób, w tym poważnie jedna. Co szokujące, wśród poszkodowanych są 38-letnia żona mężczyzny oraz ich 5-letnia córka.

Kierowca zatrzymany przez policję

Kierowca został zatrzymany, a wstępne ustalenia policji wskazują, że motywem ataku mógł być spór o opiekę nad dzieckiem. Służby ratunkowe i policja nadal działają na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do wszystkich świadków o kontakt z najbliższym komisariatem policji.