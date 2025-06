Dzisiaj jest mroczny dzień w historii naszego kraju. Strzelanina jest narodową tragedią, która głęboko nami wstrząsnęła – powiedział we wtorek po południu kanclerz Austrii. Christian Stocker wystąpił w czasie specjalnej konferencji prasowej w miejscowości Graz, gdzie przed południem w jednej ze szkół doszło do strzelaniny. Dziewięć osób zostało nagle wyrwanych ze swojego życia. Nie ma słów, aby wyrazić żal – powiedział szef rządu, który złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, jednocześnie ogłaszając trzydniową żałobę narodową.

W czasie konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner potwierdził, że we wtorek około godziny 10. w miejscowej szkole doszło do strzelaniny. Napastnik zabił dziewięć osób – sześć kobiet i trzech mężczyzn, po czym popełnił samobójstwo. Szef resortu spraw wewnętrznych przekazał również, że udało się ustalić, iż działający w pojedynkę strzelec to były uczeń tejże szkoły, który jednak jej nie ukończył.

Trzy dni żałoby w Austrii. Strzelanina w szkole w Grazu; 9 ofiar śmiertelnych

Więcej szczegółów na temat zdarzenia oraz jego okoliczności przekazali przedstawiciele służb. Komendant Policji Kraju Związkowego Styrii Gerald Ortner poinformował, że na miejsce strzelaniny wysłano ponad trzystu policjantów, którzy nie tylko zabezpieczyli szkołę i jej okolice, ale też rozpoczęli ewakuację znajdujących się na jej terenie osób. Akcja funkcjonariuszy antyterrorystycznej jednostki Cobra trwała zaledwie 17 minut.

Według ustaleń śledczych sprawcą strzelaniny był 21-letni Austriak z okolic Grazu, który ostatecznie popełnił samobójstwo w szkolnej toalecie. Przy ciele napastnika znaleziono dwie sztuki broni palnej, które najprawdopodobniej posiadał legalnie.

Nadal nie są dostępne ostateczne dane dotyczące całkowitej liczby rannych. Austriackie media podają, że do trzech szpitali trafiło łącznie ponad 30 osób. Kilka z nich w stanie ciężkim walczy o życie.