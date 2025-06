Były lider mniejszości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell, obecnie przewodniczący podkomisji ds. alokacji środków na obronę, wyraził zaniepokojenie, że sojusznicy USA kwestionują rolę Ameryki w tym konflikcie. Nie chcemy nagłówka, który mówi: "Rosja wygrywa, Ameryka przegrywa” – powiedział Mitch McConnell. Skrytykował on Pentagon za brak dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy w planowanym budżecie.

Poparł go republikański senator Lindsey Graham. Zapytał, czy Putin zatrzyma się na Ukrainie. Generał Dan Caine stwierdził, że nie wierzy w taki scenariusz, natomiast Hegseth odparł "Zobaczymy". Wtedy Graham zareagował emocjonalnie i nawiązał do ustępstw wobec Hitlera w czasie II wojny światowej.Lata 30. już są za nami. To nie pozostaje "do zobaczenia” - powiedział.

Rosja zaatakuje przesmyk suwalski?

O komentarz do tej sytuacji został poproszony w radiu RMF Marcin Bosacki, poseł KO, były ambasador w Kanadzie i korespondent w USA. Według wszelkich dostępnych mi informacji, zarówno jawnych, jak i niejawnych, Rosja w tej chwili zbroi się dużo szybciej niż nie tylko Ukraina. To jest oczywiste, chociaż Ukraina w sferze dronów czy rakiet dalekiego zasięgu bardzo mądrze się zbroi jako dużo mniejszy kraj - powiedział.

Bosak dodał, że Polska też musi się zbroić bo "następnym celem Rosji może być albo któreś z państw bałtyckich, albo tzw. przesmyk suwalski, czyli próba połączenia terytorium Białorusi z Królewcem". To by było dla nas oczywiście katastrofalne - dodał poseł.

Bosacki: Każdy fragment natowskiej ziemi jest święty

Według niego, administracja prezydenta Donalda Trumpa zdaje sobie sprawę z tych niebezpieczeństw. Jak dodał, "każdy fragment natowskiej ziemi jest święty i będzie broniony przez cały sojusz", jeśli Rosja będzie chciała go zaatakować.