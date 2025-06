Na sobotniej konferencji prasowej w Opolu wicepremier i minister obrony narodowej Włodzimierz Kosiniak-Kamysz odniósł się do sytuacji międzynarodowej, związanej z konfliktem izraelsko-irańskim.

"Rano odebrałem meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza na temat sytuacji polskich kontyngentów wojskowych w Libanie, w Turcji, w Iraku. Jest sytuacja stabilna. Były tylko krótkotrwałe alarmy, w wyniku których nasi żołnierze musieli przebywać w schronie.

To miało miejsce w Libanie, na granicy izraelsko-libańskiej oraz w Iraku, w momencie kiedy było to ostrzeliwanie wzajemne czy użycie dronów, rakiet balistycznych pomiędzy Iranem a Izraelem" - powiedział minister.

Wicepremier podkreślił, że sytuację przez cały czas monitorują m.in. polskie służby specjalne.

MON: Polscy żołnierze bezpieczni, sytuacja stabilna

"Nie mamy żadnych informacji dotyczących zagrożenia bezpośredniego dla naszych rodaków. Proszę o stosowanie się do komunikatów władz lokalnych i o czytanie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Potwierdzam gotowość wojska, jeżeli taka byłaby potrzeba do użycia statków powietrznych. Są one w gotowości do ewakuacji, jeżeli taka konieczność gdziekolwiek by zaistniała. Jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z panem ministrem, który koordynuje tymi procesami" - powiedział Kosiniak - Kamysz.

Bezpośredni kontakt z sojusznikami i strukturami NATO

Wicepremier poinformował, że w rozmowie, jaką w piątek przeprowadził z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Turcji, doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Erdogana, poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji polskich żołnierzy stacjonujących w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. Zapewnił, że Polska jest w ciągłym kontakcie ze strukturami NATO.

"Niedługo, bo za tydzień mamy szczyt NATO. Więc to będzie pewnie jeden z tematów, który na pewno będzie poruszany i w kuluarach, ale i na posiedzeniu plenarnym. (...) Jest potrzebna odpowiedź całego świata. Jest potrzebne zaangażowanie NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. (...) Jak największa współpraca może być jedyną odpowiedzią, żeby zahamować konflikty światowe. Ta sytuacja rodzi ryzyka konfliktu o charakterze globalnym. Nigdy od czasu zakończenia II wojny światowej nie byliśmy w tak poważnej sytuacji" - powiedział minister MON, który jednocześnie zaznaczył, że NATO nie angażuje się w konflikty, które w żaden sposób nie dotyczą członków tej organizacji.

Szef MON odwiedził w sobotę 10 Opolską Brygadę Logistyczną, gdzie spotkał się z żołnierzami i uczestnikami programu #TrenujzWojskiem! (PAP)

