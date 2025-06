Według BBC, obecnie MI6 stoi w obliczu niespotykanych dotąd licznych wyzwań, związanych z działalnością przede wszystkim Rosji, Chin, Iranu oraz Korei Północnej.

Kim jest Blaise Metreweli?

47-letnia Blaise Metreweli jest z wykształcenia antropolożką, studia ukończyła na Uniwersytecie Cambridge.

Wcześniej piastowała stanowiska dyrektorskie w kontrwywiadzie MI5. Większość swojej kariery spędziła pracując na Bliskim Wschodzie i w Europie. Obecnie jest dyrektorką generalną działu technologii i innowacji MI6, którego celem jest utrzymanie tożsamości tajnych agentów w tajemnicy oraz opracowywanie nowych sposobów zabiegających inwigilacji, w tym np. chińskiej identyfikacji biometrycznej.

Pierwsze słowa szefowej MI6

MI6 odgrywa kluczową rolę – razem z MI5 i GCHQ (Government Communications Headquarters - Centrala Łączności Rządowej - PAP) – w zapewnianiu bezpieczeństwa Brytyjczykom i promowaniu interesów Wielkiej Brytanii zagranicą – powiedziała Metreweli, cytowana przez BBC.Nie mogę się doczekać pracy u boku odważnych oficerów i agentów MI6 oraz naszych licznych międzynarodowych partnerów – dodała.

"Idealna" kandydatka

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy, przed którym Metreweli będzie odpowiadać, powiedział, że jest ona "idealną" kandydatką na to stanowisko. W jego opinii zagwarantuje ona, że Wielka Brytania będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom związanym z "globalną niestabilnością i pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa".

Ustępujący po pięciu latach pracy na stanowisku szefa MI6 Richard Moore określił swoją następczynię jako "wysoko wykwalifikowaną oficer wywiadu, a także jedną z czołowych ekspertek w dziedzinie technologii". W 2023 roku Moore ujawnił, że został wybrany z listy kandydatów złożonej wyłącznie z mężczyzn, pisząc na X: "Pomogę w budowaniu równości kobiet, starając się zapewnić, że będę ostatnim kandydatem C wybranym z listy kandydatów złożonej wyłącznie z mężczyzn".

Kryptonim "C"

Metreweli, podobnie jak jej poprzednicy, jest jedynym publicznie wymienionym członkiem służb specjalnych. Jako szefowa MI6 będzie ona zgodnie z tradycją określana jako "C". Nawiązuje to do historii Mansfielda Smitha-Cumminga, który był pierwszym szefem brytyjskiej agencji wywiadowczej Secret Service Bureau, założonej w 1909 r. Zawsze podpisywał on dokumenty literą "C", używając zielonego atramentu. Szef MI6 pozostaje jest jedyną osobą, która pisze tym właśnie kolorem atramentu.

Misją MI6 jest gromadzenie informacji wywiadowczych za granicą w celu poprawy bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Głównymi celami agencji są: powstrzymywanie terroryzmu, zakłócanie działalności wrogich państw i wzmacnianie cyberbezpieczeństwa.

"M" w "Bondach"

Kobieta na czele MI6 stanęła w kinie już w połowie lat 90. Wtedy to, w filmie o Jamesie Bondzie "GoldenEye" z 1995 roku, Roberta Browna w roli "M", przełożonego agenta 007, zastąpiła wybitna brytyjska aktorka Judi Dench. Posunięcie wywołało wiele kontrowersji wśród konserwatywnych fanów Bonda.

Dench grała "M" w aż siedmiu "Bondach", łącznie z "Jutro nie umiera nigdy" (1997), "Świat to za mało" (1999), "Śmierć nadejdzie jutro" (2002), "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008) i "Skyfall" (2012). W "Spectre" zastąpił ją Ralph Fiennes.