Fico podkreślił, że obecne zbrojenia są "bezsensowne".

Fico: Neutralność służyłaby Słowacji

W tym szalonym czasie zadam pytanie, czy neutralność nie byłaby korzystna dla Słowacji. Zadaję to pytanie oficjalnie i bardzo wyraźnie – powiedział Fico. Dodał, że w czasach, kiedy firmy zbrojeniowe "zacierają ręce", neutralność bardzo by służyła Słowacji. Niestety, nie leży to w mojej mocy – podkreślił.

Premier spotkał się z dziennikarzami po wizycie w ministerstwie gospodarki, gdzie sprawdzał stopień realizacji przez ten resort programu rządu. Powtórzył, że Słowacja będzie sprzeciwiać się idei całkowitego odejścia od dostaw rosyjskiej ropy, gazu i paliwa jądrowego. Jest to bezsensowna, ideologiczna i szkodliwa propozycja, która dla Słowacji mogłaby oznaczać wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych – argumentował Fico.

Fico: Nie mamy nic wspólnego z Ukrainą

Jego zdaniem decyzje UE podejmowane są z uwagi na Ukrainę. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy płacić o 50 proc. więcej za energię z powodu Ukrainy. Nie mamy nic wspólnego z Ukrainą – oświadczył premier.

Fico: Popieramy akces Ukrainy do UE

W poniedziałek szef słowackiego rządu powiadomił, że opowiada się za przyszłym członkostwem Ukrainy w UE. Rząd słowacki życzy Ukrainie rozwoju w Europie. Jeśli Ukraina chce przystąpić do UE, jest to jej suwerenna decyzja, którą popieramy – powiedział Fico. Jednocześnie podkreślił, że Ukraina musi spełnić warunki przystąpienia do Unii, ale członkostwo tego kraju we Wspólnocie przyniesie "znacznie więcej korzyści niż szkód".