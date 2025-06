Niemiecki europoseł wywołał oburzenie polskich polityków, zwłaszcza z prawicy, swoją wypowiedzią związaną z Karolem Nawrockim. Jego zdaniem, słowa przyszłego prezydenta Polski sugerują, iż "zamierza on zablokować reformy, które są niezbędne do uzyskania dostępu do funduszy unijnych". Według polityka to był błąd, że UE zgodziła się odmrozić unijne fundusze dla rządu Tuska, jeszcze zanim przeprowadzone zostały reformy dotyczące praworządności.