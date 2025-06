Czternastu mężczyzn zostało zatrzymanych we Francji po serii incydentów, w których kobiety zostały ukłute strzykawkami i igłami – podał dziennik "Le Parisien". Do wydarzeń doszło podczas Święta Muzyki – koncertów i festiwali plenerowych w miniony weekend. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni – w wieku 19-44 lat.