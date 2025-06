W Hadze odbywa się szczyt NATO. Głównym tematem szczytu NATO w Hadze jest zwiększenie zobowiązań finansowych państw sojuszniczych dotyczących obronności do 5 proc. PKB. Szczyt rozpoczął się we wtorek wieczorem oficjalną kolacją wydaną przez króla Holandii Wilhelma-Aleksandra i królową Maksymę. Zakończy się w środę w godzinach popołudniowych. Polskę reprezentuje w Hadze prezydent Andrzej Duda. W polskiej delegacji jest też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Nowy image prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski pojawił się na uroczystej kolacji podczas trwającego od wtorku szczytu NATO w ciemnej marynarce oraz czarnej koszuli. Elegancki ubiór przywódcy Ukrainy przykuł uwagę mediów, ponieważ nawet podczas oficjalnych wizyt polityk stawia na znacznie skromniejszy ubiór - swetry, czy bluzy, na których widnieje herb jego kraju. Od razu ruszyły spekulacje, co może oznaczać nagła zmiana w wizerunku Zełenskiego.

"Na razie nie noszę garniturów"

Prezydent Ukrainy Zełenski występuje w bluzie, spodniach oraz butach wojskowych od momentu rozpoczęcia inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. W lutym 2023 r. tłumaczył, dlaczego nie pokazuje się na spotkaniach z przedstawicielami innych państw w garniturze. Na nagraniu pokazywał garderobę, w której odświętne ubrania zapakowane były w folię. Szczerze mówiąc, nie zajmuję się teraz takimi rzeczami. Po prostu na razie nie noszę garniturów. To symbol, że wojna się niedługo skończy, że zwyciężymy - mówił prezydent Ukrainy, trzymając garnitur w rękach. W rozmowie z dziennikarzem Dmytro Komarowem potwierdził, że założy oficjalny strój, gdy zakończy się wojna.

Awantura w Białym Domu

Strój prezydenta Ukrainy znalazł się w centrum uwagi wielokrotnie. Pod koniec lutego 2025 r. Zełenski pojechał do USA, by spotkać się z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. "Po burzliwym spotkaniu i ostrej wymianie zdań w Gabinecie Owalnym, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeszli do osobnych pomieszczeń. Ukraińcy chcieli kontynuować rozmowy, ale Amerykanie ostatecznie nakazali im opuścić Biały Dom i wrócić do Kijowa" - podawała stacja CNN. Wkrótce po tym kamery uchwyciły, jak Wołodymyr Zełenski wsiada do limuzyny i odjeżdża.