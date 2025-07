Obecnie na szczeblu roboczym między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi wyjaśniamy wszystkie szczegóły, dotyczące dostaw wsparcia obronnego, w tym komponentów obrony przeciwpowietrznej. Tak czy inaczej, musimy zapewnić obronę naszych ludzi – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraińcy: Ważne są oficjalne doniesienia

Ukraińskie ministerstwo obrony również poinformowało, że Kijów nie dostał informacji w sprawie dostaw pomocy obronnej z USA.

"Dlatego opieramy się na faktycznych danych i sprawdzamy szczegóły dotyczące każdego elementu dostaw. Ministerstwo Obrony Ukrainy zwróciło się z prośbą o rozmowę telefoniczną z partnerami ze Stanów Zjednoczonych w celu dodatkowego wyjaśnienia szczegółów" – wyjaśnił resort.

Ukraińcy: Jesteśmy gotowi kupić lub wynająć broń

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że jego kraj gotów jest zakupić uzbrojenie z USA. Przypomniał, jak wiele pocisków wystrzeliła w kierunku jego kraju w ostatnim okresie Rosja. Tak ogromna skala aktów terroru jest dowodem na jaskrawe odrzucenie przez Rosję wysiłków pokojowych pod przewodnictwem USA i wezwań do zaprzestania zabójstw jako pierwszego kroku w kierunku pokojowego rozwiązania (...). Potrzebujemy więcej systemów przechwytujących. Jesteśmy również gotowi je kupić lub wynająć– zadeklarował.

Biały Dom: Interesy Ameryki na pierwszym miejscu

We wtorek Biały Dom potwierdził doniesienia portalu Politico o wstrzymaniu przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. Jak stwierdziła rzeczniczka, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".

"Ta decyzja została podjęta, aby postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu po przeglądzie DOD (Pentagonu-PAP) wsparcia wojskowego i pomocy udzielanej przez nasz kraj innym krajom na całym świecie. Moc sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych pozostaje niepodważalna – wystarczy zapytać Iran" – napisała w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

Był to komentarz do wcześniejszych doniesień Politico o tym, że Pentagon postanowił wstrzymać dostawy niektórych rodzajów pocisków na Ukrainę w związku z niskim poziomem zapasów w swoim arsenale.