Jak podały niemieckie media, na przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbek nie wpuszczono do Polski rodziny niemieckich turystów.

Kontrole na granicy. Nie wpuszczono niemieckich turystów

Od początku tygodnia Polska prowadzi kontrole na granicy z Niemcami, co ma wpływ również na niemieckich turystów. Jak donosi regionalna gazeta "Ostsee-Zeitung", niemiecka rodzina spędzająca urlop na wyspie Uznam została zawrócona z granicy. Turyści próbowali przekroczyć granicę w Świnoujściu-Ahlbeck, aby zrobić zakupy na lokalnym targu. Jednak odmówiono im wjazdu do Polski, ponieważ dzieci nie posiadały wymaganych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Reklama

"Bezczelność"

To bezczelność. Od lat przechodzimy na drugą stronę, mamy swobodny ruch graniczny - a teraz coś takiego - skomentował zajście, cytowany przez gazetę ojciec, który chciał zabrać żonę i dwie córki na spacer po Świnoujściu.

Z odmową wjazdu spotkało się również małżeństwo z Dolnej Saksonii, które chciało wjechać do Świnoujścia. Mężczyzna przyznał, że mieli przy sobie jedynie karty hotelowe i nie pomyśleli o dowodach osobistych.

Według "Ostsee-Zeitung" takie przypadki nie są odosobnione, choć polskie władze nie podały dokładnej liczby turystów zawróconych z granicy. Gazeta podkreśla jednak, że tysiące innych turystów, mieszkańców regionu i osób dojeżdżających do pracy, którzy posiadali przy sobie wymagane dokumenty tożsamości, przekroczyło granicę bez żadnych problemów.

Do kiedy potrwają kontrole?

Polska wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne w odpowiedzi na działania Niemiec, które kontrolują swoją granicę z Polską od jesieni 2023 roku. Na początku maja Niemcy zaostrzyły te kontrole, odmawiając wjazdu migrantom, nawet tym ubiegającym się o azyl. Polskie kontrole mają wstępnie obowiązywać do 5 sierpnia.