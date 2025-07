Około godz. 13.05 naszego czasu w poniedziałek, nastąpi odłączenie kapsuły od portu dokowania ISS. Po oddokowaniu kapsuła będzie krążyć wokół Ziemi, a następnie wejdzie w atmosferę naszej planety i zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Tam przejmie ją statek należący do firmy SpaceX.

Oglądaj na żywo powrót polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego z ISS

NASA i Axiom Space transmitują na żywo pierwszy etap powrotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Ziemię. Cała podróż jest złożona i potrwa około doby.

Misja wykonana w 100 proc.

Jak napisano w najnowszym raporcie Polskiej Agencji Kosmicznej, w ciągu ostatnich dwóch tygodni na ISS ok. 132 godzin poświęcono na realizację celów ESA, w dużej mierze w ramach polskiej misji IGNIS. Zaznaczono, że biorąc pod uwagę również czas załogi Ekspedycji 73, było to łącznie około 145 godzin.

12 polskich eksperymentów na ISS

Sławosz Uznański-Wiśniewski poświęcił na realizację tych celów 95 godzin, w tym na 12 polskich eksperymentów (1 eksperyment polski - z puli 13 - jest realizowany głównie na Ziemi, czyli jego przeprowadzenie nie wymagało angażowania czasu polskiego astronauty na ISS) i cztery eksperymenty ESA. Prowadził też działania edukacyjne i komunikacyjne. Również reszta załogi pracowała nad polskimi eksperymentami. Polski astronauta poświęcił również około 5,5 godz. na realizację eksperymentów węgierskich oraz 4,5 godzin na zadania Axiom Communications. Łącznie, w ciągu dwóch tygodni, polski astronauta realizował wszystkie zaplanowane działania przez 105 godzin, w tym 62,4 proc. tego czasu zajęły prace nad programem technologiczno-naukowym.

Pożegnanie załogi

POLSA powiadomiła, że o godzinie 15.55 CEST w niedzielę rozpoczęła się ceremonia pożegnalna załogi Ax-4 na pokładzie ISS. Uznański-Wiśniewski wyraził nadzieję, że polska technologia testowana na ISS zyskała na rozpoznawalności i będzie wykorzystywana w przyszłości. Podkreślił też, że misja IGNIS jest dopiero początkiem, a dużą jej częścią była praca wykonana przez osoby na Ziemi. Ceremonia była zarazem oficjalnym zakończeniem misji Ax-4 na ISS.

Po wodowaniu najpierw lot do Niemiec

Sławosz Uznański-Wiśniewski po wodowaniu kapsuły poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”. Zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.