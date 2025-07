Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało rozporządzenie dotyczące doręczania kart powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Nowe przepisy jasno określają, kto i w jaki sposób ma dostarczać wezwania do służby wojskowej, a także jak informować obywateli o rozpoczęciu mobilizacji. Za uchylanie się od powołania do wojska grozi kara więzienia.