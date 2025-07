Rosja wysłała jasne ostrzeżenie do międzynarodowych organów regulacyjnych: europejskie satelity wykorzystywane do wspierania ukraińskiej armii stają się dla Moskwy "uzasadnionym celem". Jak podał amerykański portal "Space Intel Report", Rosja oznajmiła, że kraje europejskie straciły prawo do protestu, jeśli sygnały tych satelitów zostaną zagłuszone.