Macron o "budzeniu lęku"

Macron wypowiedział się w środę na posiedzeniu rady ministrów; jego uwagi przekazali uczestnicy spotkania. By być wolnymi, trzeba budzić lęk. Nie budziliśmy wystarczającego lęku - powiedział Macron, komentując umowę z USA.

Europa musi przyspieszyć działania na rzecz suwerenności

W podobny sposób, o potrzebie budzenia lęku, by pozostać wolnym, Macron mówił w niedawnym wystąpieniu przed siłami zbrojnym, gdy ogłosił zwiększenie wydatków na obronność.

Francuski prezydent podkreślił w środę, że umowa to tylko pierwszy krok i że będą trwać dalsze negocjacje. To nie jest koniec historii - przekonywał. Dodał, że tym ważniejsze jest obecnie dla Europy, by przyspieszyła działania na rzecz suwerenności i konkurencyjności gospodarki.

15-procentowe cła na eksport z UE do USA

Jest to pierwsza reakcja Macrona na umowę, której zarys ogłoszono w poniedziałek i która przewiduje 15-procentowe cła na większość eksportu z UE do Stanów Zjednoczonych. W pierwszych komentarzach francuscy ministrowie - przemysłu Marc Ferracci i minister ds. europejskich Benjamin Haddad - ocenili, że umowa jest nieproporcjonalna i sugerowali, że UE powinna ją zrównoważyć, nakładając podatki na usługi cyfrowe z USA.