W miniony weekend na plaży w Nazare doszło do dramatycznego zdarzenia. Awaria jednej z sieci kanalizacyjnych spowodowała, że nieczystości wyciekły prosto do oceanu, zanieczyszczając wodę. Konsekwencje były natychmiastowe: do szpitali zgłosiło się ponad 116 osób z objawami zatrucia, takimi jak biegunka i wymioty. Wśród poszkodowanych znalazło się co najmniej 73 dzieci.

Mimo incydentu, plaża, którą zamknięto w piątek, ponownie została otwarta już w niedzielę. Władze Nazare uspokajają, że kąpielisko posiada certyfikat Błękitnej Flagi, który świadczy o wysokich standardach czystości wody, oraz że "obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia wczasowiczów korzystających z kąpieliska". Niewielu turystów zdecydowało się jednak na ponowną kąpiel.