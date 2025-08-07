Generał Siergiej Szojgu zaznaczył, że fundamentem dwustronnych stosunków są regularne kontakty między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a premierem Indii Narendrą Modim.

Wizyta Putina w Indiach

Doval oświadczył, że Putin przyjedzie do Indii z wizytą do końca roku – podała agencja Interfax cytowana przez Reutersa.

Spotkanie Szojgu z Dovalem

Do spotkania Szojgu z Dovalem, którego fragmenty wyemitowano w rosyjskiej telewizji Zwiezda, doszło dzień po groźbach Donalda Trumpa.

Groźba Trumpa ws. ceł

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że od piątku nałoży tzw. cła wtórne na kraje kupujące ropę naftową od Rosji, takie jak Indie i Chiny, jeśli do tego czasu Kreml nie zgodzi się na zawieszenie broni w Ukrainie.