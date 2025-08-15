Rosyjski minister wyszedł z samochodu w czarnej kamizelce, spod której widać było fragment swetra z napisem "SSSR". Jest to strój rosyjskiej marki odzieżowej SelSovet, założonej w 2017 roku w Czelabińsku. Wizyta Ławrowa odbywa się w historycznym miejscu. Alaska należała do Imperium Rosyjskiego w latach 1799-1867, kiedy to Rosja sprzedała ją Stanom Zjednoczonym.

Obawy przed szczytem Trump-Putin

Spotkanie Trumpa z Putinem w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson ma na celu podjęcie decyzji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. To pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy w USA od 10 lat.

Reklama

Ostrzeżenia ekspertów

Politycy z państw zachodnich i eksperci wyrażają obawy, że spotkanie może skutkować ustępstwami terytorialnymi ze strony Ukrainy na rzecz Rosji, co stanowiłoby poważny problem dla Kijowa i jego sojuszników.