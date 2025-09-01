Awaria podmorskiego kabla między Estonią a Finlandią

Według Fingrid obecnie nic nie wskazuje na akt wandalizmu czy sabotażu, ale naprawa może potrwać około trzech tygodni – przekazała fińska agencja prasowa STT.

Reklama

Podmorski kabel EstLink 1, który przebiega przez Zatokę Fińską, został podłączony do sieci w 2007 r. Jest to jedno z dwóch połączeń elektroenergetycznych między Finlandią a Estonią, ma mniejszą przepustowości, ale jego awaria może wpłynąć na dostawę i ceny energii elektrycznej.

Incydent z udziałem rosyjskiego tankowca

Drugi kabel przesyłowy EstLink 2 ma moc ponad 650 MW i był ostatnio całkowicie wyłączony z eksploatacji przez około pół roku, gdy został uszkodzony pod koniec grudnia 2024 r. Podejrzewana jest o to załoga tankowca Eagle S, którego kotwica została przeciągnięta po dnie na odcinku ok. 90 km. Jednostka płynęła wówczas z Petersburga do Egiptu z ładunkiem rosyjskiego paliwa.